Два игрока "Зенита" опоздали на сборы сборной Бразилии

Два игрока "Зенита" столкнулись с задержкой на пути в сборную Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"
Дуглас Сантос и Луис Энрике не смогли вовремя вылететь из России из-за отмены рейсов. Как сообщает Globo, из-за сбоев в авиасообщении дорога футболистов затянулась - их прибытие в США ожидается поздно вечером 24 марта. В общей сложности задержка составила около 12 часов.

Сборная Бразилии проводит подготовку в США, где запланированы контрольные матчи с Францией и Хорватией.

