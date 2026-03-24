Два игрока "Зенита" опоздали на сборы сборной Бразилии

Дуглас Сантос и Луис Энрике не смогли вовремя вылететь из России из-за отмены рейсов. Как сообщает Globo, из-за сбоев в авиасообщении дорога футболистов затянулась - их прибытие в США ожидается поздно вечером 24 марта. В общей сложности задержка составила около 12 часов.



Сборная Бразилии проводит подготовку в США, где запланированы контрольные матчи с Францией и Хорватией.