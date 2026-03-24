Легионер "Зенита" высказался об игре Соболева в последних матчах

Защитник "Зенита" Ваня Дркушич прокомментировал голевую серию нападающего команды Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Что происходит с Соболевым? Он же сам уже сказал, что теперь плохой мальчик и хорошим больше не будет (улыбается).

А если серьезно, я очень рад за него. Саша очень помогает команде. Он молодец", - сказал Дркушич "Матч ТВ".

В минувшее воскресенье, 22 марта, "Зенит" уверенно победил в гостях московское "Динамо" в центральной игре 22-го тура чемпионата России. Игра на "ВТБ Арене" в Москве завершилась со счетом 3:1. Нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев отличился забитым мячом, а также отдал голевую передачу.

Напомним, в весенней части сезона Соболев записал на свой счет 4+1 по системе "гол+пас".

