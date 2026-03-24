Агент Вагнера Лава: он был бы счастлив, если бы ЦСКА пригласил его на прощальный матч в Россию

"В субботу Вагнер проведет свой последний матч на профессиональном уровне. После этого дня мы пока ничего не планируем. Но он был бы очень счастлив, если бы ЦСКА пригласил его на прощальный матч в Россию.
В ближайшее время Вагнер выполнит свои обязательства перед "Ретро" и останется в клубе в роли ассистента, помогая главному тренеру. Возможно, в будущем Вагнер будет работать в ЦСКА", - сказал агент.
Ранее сегодня, 24 марта, бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав объявил о решении завершить профессиональную карьеру футболиста. В июне ему исполнится 42 года.
Бразилец выступал за российскую команду с 2004 по 2011 год, а также в 2013 году. Всего в красно-синей футболке форвард забил 124 мяча и сделал 53 результативные передачи в 259 матчах. В составе ЦСКА футболист завоевал 14 различных трофеев, включая три чемпионских титула и победу в Кубке УЕФА.
