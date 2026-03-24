"Мы не комментируем слухи", - передает "СЭ" слова представителя пресс-службы клуба.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев может покинуть клуб и возглавить "Актобе" из Казахстана.
Адиев работает с самарской командой с лета 2025 года. По итогам 22 сыгранных туров его подопечные набрали 21 очко и занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
В "Крыльях Советов" отреагировали на информацию о возможном уходе Адиева
