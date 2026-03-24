Игрок "Спартака" прокомментировал непопадание в итоговый список сборной России

Защитник "Спартака" Даниил Денисов отреагировал на непопадание в окончательную заявку сборной России на мартовские сборы.
Фото: ФК "Спартак"
"Когда попадаешь в расширенный список сборной, то ты понимаешь, что это не финальный список. Поэтому ждешь финального решения.

В данном случае не попал. Тренерский штаб так решил. Просто принимаешь и все. Общения с тренерским штабом не было", - сказал Денисов.

В пятницу, 20 марта, тренерский штаб сборной России назвал состав команды на мартовские учебно-тренировочные сборы. В итоговый список был включен 31 футболист.

Напомним, в рамках этих сборов подопечные Валерия Карпина проведут два товарищеских матча. Против Никарагуа сборная России сыграет 27 марта в Краснодаре, с национальной командой Мали встреча состоится 31 марта в Санкт-Петербурге.

Источник: "Чемпионат"

