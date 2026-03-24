Игрок "Спартака" прокомментировал непопадание в итоговый список сборной России

В данном случае не попал. Тренерский штаб так решил. Просто принимаешь и все. Общения с тренерским штабом не было", - сказал Денисов.
В пятницу, 20 марта, тренерский штаб сборной России назвал состав команды на мартовские учебно-тренировочные сборы. В итоговый список был включен 31 футболист.
Напомним, в рамках этих сборов подопечные Валерия Карпина проведут два товарищеских матча. Против Никарагуа сборная России сыграет 27 марта в Краснодаре, с национальной командой Мали встреча состоится 31 марта в Санкт-Петербурге.
