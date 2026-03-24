Мостовой прокомментировал увольнение Абаскаля из мексиканского клуба

Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой отреагировал на отставку бывшего тренера красно-белых Гильермо Абаскаля из "Атлетико Сан Луис".
Фото: Getty Images
"Если Абаскаля снова возьмут в РПЛ, я буду удивлен и возмущен. Не надо смешить футбол. Прекращайте! Есть много заслуженных наших футбольных людей. Не превращайте российский футбол в цирк. Хватит уже", - цитирует Мостового "СЭ".

Напомним, ранее сегодня, 24 марта, "Атлетико Сан Луис" официально объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.

Бывший главный тренер московского "Спартака" Абаскаль возглавлял "Атлетико Сан-Луис" с июля 2025 года. Под его руководством мексиканская команда сыграла 32 матча, в которых 10 раз выиграла, трижды сыграла вничью и потерпела 19 поражений.

