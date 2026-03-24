"Зенит" проведет летом товарищеский матч с "Црвеной Звездой" Станковича

"У нас запланирован матч с "Зенитом" в июле, и это вполне нормально, ведь мы играем с "Зенитом" каждый год.
Никто из "Спартака" не связывался с нами по поводу этого матча, и неправда, что Деян Станкович делал какие-либо заявления относительно товарищеских матчей", - сказал Терзич.
Напомним, Деян Станкович покинул московский "Спартак", в котором работал с лета 2024-го, в ноябре прошлого года. Сербский специалист вернулся на родину и в декабре возглавил "Црвену Звезду". Ранее он уже был главным тренером команды с 2019 по 2022 год.
В этом сезоне белградская команда под руководством Станковича провела 15 матчей, в которых одержала 13 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение. За это время ими было забито 36 голов и 6 мячей пропущено.
