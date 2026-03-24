Тедеев оценил влияние Дзюбы на молодых игроков "Акрона"

Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев рассказал, как на развитие молодых игроков влияет нападающий команды Артем Дзюба.
Фото: ФК "Акрон"
"Как опытный футболист, который прошел большой путь, Дзюбе есть, что сказать молодым футболистам. Это видно. В матчах, где мы побеждали и добивались положительного результата, многое сделали молодые футболисты.

В них надо верить. Молодые могут быть нестабильны, у них нет большого числа матчей в РПЛ. Но это путь, нужно идти, сталкиваться с новым, но верить", - сказал Тедеев.

Артем Дзюба играет за "Акрон" с сентября 2024 года. Действующее трудовое соглашение футболиста с тольяттинским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона. В этом сезоне 37-летний центральный нападающий провел в составе красно-черных 20 матчей в Российской Премьер-лиге и отметился шестью забитыми голами и отдал четыре результативные передачи на партнеров, проведя на поле 1715 минут. В играх текущего розыгрыша Кубка России форвард участия не принимал.

Источник: "СЭ"

