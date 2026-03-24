Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ - это не Халк и не Вагнер Лав

- Для меня Кордоба. Сильнее, чем Вагнер Лав. Сильнее, чем Халк. Данни? Это вообще не нападающий. Промес? Это вообще смех, - сказал Бубнов в эфире "Коммент.Шоу".
Вагнер Лав защищал цвета ЦСКА в период с 2004 по 2011 год, а затем вернулся в клуб в 2013-м. За это время нападающий провёл 259 матчей, в которых забил 124 мяча и отдал 53 результативные передачи.
Халк играл за "Зенит" с 2012 по 2016 год. В составе петербургской команды бразилец принял участие в 148 встречах, отметившись 77 голами и 59 ассистами.
Кордоба выступает за "Краснодар" с лета 2021 года. В текущем сезоне форвард сыграл 30 матчей, записав на свой счёт 18 забитых мячей и восемь результативных передач. Контракт колумбийца с клубом действует до конца июня 2027 года.