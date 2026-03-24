Мамаев - о молодом игроке "Динамо": он был лучшим в матче с "Зенитом"

Павел Мамаев оценил игру Тимофея Маринкина в матче против "Зенита".
Фото: ФК "Динамо"
Бывший полузащитник сборной России отметил выступление молодого хавбека "Динамо".

- Мне очень понравился Маринкин с "Зенитом". Очень хороший парень. Он был лучшим в составе "Динамо".

Заслуживает того, чтобы его отдельно отметить. Остался под впечатлением от его игры, - цитирует Мамаева "СЭ".

Полузащитник связан контрактом с московским клубом до лета 2029 года. В текущем сезоне он провёл за основную команду пять матчей, отметившись одной результативной передачей.

После 22 туров бело-голубые с 30 очками располагаются на 7-й позиции, тогда как лидером чемпионата остаётся "Краснодар", имеющий 49 баллов.

