Мамаев - о молодом игроке "Динамо": он был лучшим в матче с "Зенитом"

- Мне очень понравился Маринкин с "Зенитом". Очень хороший парень. Он был лучшим в составе "Динамо".
Заслуживает того, чтобы его отдельно отметить. Остался под впечатлением от его игры, - цитирует Мамаева "СЭ".
Полузащитник связан контрактом с московским клубом до лета 2029 года. В текущем сезоне он провёл за основную команду пять матчей, отметившись одной результативной передачей.
После 22 туров бело-голубые с 30 очками располагаются на 7-й позиции, тогда как лидером чемпионата остаётся "Краснодар", имеющий 49 баллов.