Матчи Скрыть

Гурцкая объяснил, почему Кордоба стал спокойнее на поле

Тимур Гурцкая объяснил изменения в поведении Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению агента, нападающий "Краснодара" стал спокойнее благодаря работе тренерского штаба.

- Это правильная работа тренера. Он смог ему донести: "Пожалуйста, вот этих демонов внутренних ты пока спрячь, давай на благо команды сезон доиграем".

Пример в кубковом матче, когда Кордобу весь матч пихал Мозес, но он ничего не ответил, говорит о том, что он на правильном пути, - сказал агент в выпуске на ютуб-канале "Это футбол, брат!".

"Краснодар" с 49 очками в копилке идёт на первой строчке в чемпионате России. Кордоба на данный момент является лучшим бомбардиром РПЛ. В недавнем поединке с "Пари НН" он четыре раза поразил ворота нижегородцев.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится