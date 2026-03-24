Как сообщает Metaratings.ru, московский клуб принял решение не подписывать юного голкипера. Ранее появлялась информация о возможном переходе игрока в систему красно-белых. Однако, по уточнённым данным, Жмырь не тренировался в академии, хотя успел провести один матч за команду 2014 года рождения.
До этого вратарь выступал за команду "Жлобы", связанную с академией "Краснодара", а также числился в структуре южан, где провёл семь встреч.
"Спартак" в этом сезоне чемпионата набрал 38 очков в 22 турах и идёт на шестой строчке. В следующем туре команда сыграет против "Локомотива".
"Спартак" отказался подписывать 11-летнего Месси - источник
Переход 11-летнего вратаря Месси Жмыря в академию "Спартака" не состоится.
