"Ситуация отвратительная". Бывший президент "Крыльев" - о переговорах Адиева с другим клубом

"Никто ничего не понимает. Адиев — взрослый человек и тренер команды, которая ведет борьбу за выживание в РПЛ. Для меня все это непонятно. Ребята же из команды все видят и все читают. И без того ситуация непростая, а тут еще такое известие. Даже невозможно дать оценку.
Надо доработать свой контракт, а потом вести любые переговоры. Я это так понимаю, в наше время происходило так. Но чтобы заранее уехать куда-то… Абсолютно непонятно. Руководство "Крыльев Советов" тоже не дает никаких комментариев — это интересно. Они не в курсе, что ли? Ситуация отвратительная, особенно для ребят и для клуба", - сказал Развеев.
Напомним, вчера, 25 марта, в прессе появилась информация о том, что главный тренер "Крыльев Советов" улетел в Казахстан на переговоры с местным клубом "АКтобе". В самарском клубе назвали эти данные слухами и отказались их комментировать.
Позднее сам Адиев подтвердил, что находится в Казахстане и ведет переговоры о возможном назначении в "Актобе". Однако подчеркнул, что речь идет об уходе из "Крыльев" летом, по окончании контракта. Но отметил, что не против, если в клубе смогут отпустить его сейчас.
Адиев работает с самарской командой с лета прошлого года. На посту наставника "Крыльев" он сменил Игоря Осинькина. Под его руководством самарцы идут на 13-м месте в утрнирной таблице, находясь по итогам 22 туров РПЛ в зоны переходных матчей. От зоны прямого вылета в Первую лигу их отделяет всего три очка.
