"В сборной должны играть все сильнейшие". Губерниев высказался о невызове Соболева

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что нападающий "Зенита" Александр Соболев должен был получить вызов в сборную России.
"Вызов в сборную Соболева не за горами. Будет странно, если он продолжит так играть, а Карпин не будет его вызывать. В сборной должны играть все сильнейшие, и Соболев — один из таких", - заявил Губерниев.

После возобновления текущего сезона центрфорвард "Зенита" Александр Соболев записал на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу в 6 матчах чемпионата и Кубка России. Всего в этом сезоне 29-летний нападающий провел за сине-бело-голубых 29 игр, в которых забил 9 голов и отдал 3 голевых паса на партнеров.

Источник: "Матч ТВ"

