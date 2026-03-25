"У меня ни к кому претензий нет". Дивеев высказался о судействе

"Был или не был пенальти в матче с Махачкалой, вопрос к судейству. У меня ни к кому претензий нет. Был момент, когда я прыгал и мне на ногу упал футболист. Там не поставили пенальти. Я же ничего не говорю. Все вопросы к судьям", - сказал Дивеев.
Ранее глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич заявил, что пенальти, назначенный в ворота махачкалинского клуба "Динамо" в игре второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России против "Зенита" (0:1), был ошибочным. Напомним, встречу в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.
