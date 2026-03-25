Игрок "Динамо" Мх: за все время, что я в российском футболе, сейчас худшее судейство

"За все время, что я в российском футболе, сейчас худшее судейство? Да, сто процентов. Даже если прошлый сезон взять, улучшений нет.
Не знаешь даже, что ждать. Какие-то трактовки новые добавляются, нюансы. Если меня когда-то позовут на судейский разбор, может, что-то и пойму. Сейчас как раз время есть, пока я восстанавливаюсь от травмы. Я бы сходил, послушал", - сказал Шумахов.
Идар Шумахов, играющий на позиции центрального защитника, является вице-капитаном махачкалинского "Динамо". Игрок присоединился с дагестанскому клубу летом 2022 года в качестве свободного агента. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до конца июня 2027-го.
В этом сезоне Шумахов провел за махачкалинцев 25 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых отметился одной результативной передачей. В марте 26-летний футболист получил серьезную травму и выбыл на 6-8 месяцев. У него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки.
