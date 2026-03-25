Цена полузащитника "Зенита" Джона Джона выросла на 5 миллионов евро, он возглавляет список. Вторую строчку (+ 2 млн €) занимают сразу три футболиста: Педро ("Зенит"), Бителло ("Динамо" Москва), Кирилл Глебов (ЦСКА). На третьем месте располагается нападающий "армейцев" Максим Воронов, он подорожал на 1,3 миллиона евро.
Джон Джон перешел из "РБ Брагантино" в петербургский клуб в конце января 2026 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых атакующий полузащитник провел 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с бразильским игроком рассчитано до конца июня 2031 года. Ранее трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляла 11 миллионов евро, на данный момент его цена - 16 миллионов.
Названы самые подорожавшие игроки РПЛ - Transfermarkt
Сайт Transfermarkt составил рейтинг самых подорожавших футболистов РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"