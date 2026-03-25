Колыванов ответил, почему Соболева не вызвали в сборную России

"Значит, главный тренер сборной России считает, что Соболев пока не в самой оптимальной форме, чтобы играть в национальной команде.Результат по голам весной неплохой. Возможно, Валерий Карпин пока видит других нападающих в составе", - сказал Колыванов "Советскому спорту".
Александр Соболев стал игроком петербургского "Зенита" в конце августа 2024 года. После возобновления сезона российский нападающий провел 6 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.