Матчи Скрыть

Колыванов ответил, почему Соболева не вызвали в сборную России

Бывший игрок "Динамо" Игорь Колыванов высказался о нападающем "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: РФС
Игорь Колыванов предположил, что главный тренер сборной России видит других нападающих в составе.

"Значит, главный тренер сборной России считает, что Соболев пока не в самой оптимальной форме, чтобы играть в национальной команде.
Результат по голам весной неплохой. Возможно, Валерий Карпин пока видит других нападающих в составе", - сказал Колыванов "Советскому спорту".

Александр Соболев стал игроком петербургского "Зенита" в конце августа 2024 года. После возобновления сезона российский нападающий провел 6 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится