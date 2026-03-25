В иностранном клубе прокомментировали информацию об интересе к Талалаеву зимой

"У Андрея Викторовича действующий контракт. Я не могу вступать с ним переговоры. Куда бы он мог уйти? "Балтика" хорошо играет, он хорошо управляет командой.
Я впечатлен его работой. Эта команда — событие года в РПЛ. Как вы себе представляете, чтобы зимой он перешел в другой клуб? Это просто нелогично", — сказал Голубин.
Андрей Талалаев был назначен главным тренером "Балтики" 6 сентября 2024 года. Под его руководством команда провела 59 матчей во всех турнирах, в которых одержала 32 победы, 17 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. По итогам прошлого сезона "балтийцы" стали чемпионами в Первой лиге и поднялись в РПЛ.
В текущем сезоне калининградцы идут на четвертом месте в турнирной таблице после 22 сыгранных туров. За восемь туров до конца чемпионата подопечные Талалаева набрали 42 очка и отстают от призовой тройки на 2 балла.
Источник: "СЭ"