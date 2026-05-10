Российская премьер-лига

Оренбург
1 - 0 1 0
Крылья СоветовЗавершен
Зенит
2 - 1 2 1
СочиЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
Динамо МхЗавершен
Локомотив
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен

Первая лига

Уфа
1 - 0 1 0
РоторЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
Спартак КостромаЗавершен
Нефтехимик
2 - 2 2 2
Волга УлЗавершен

Черчесов оценил ничью "Ахмата" с махачкалинским "Динамо"

Станислав Черчесов прокомментировал ничейный результат в матче против махачкалинского "Динамо" в 29-м туре РПЛ.
Наставник "Ахмата" отметил, что его команда неудачно начала встречу, однако после перерыва смогла изменить ход игры. По словам специалиста, в первой половине грозненцы уступали сопернику в агрессии и организации.

- Каждый свою работу делает, непростой матч. В первый тайм вошли не так, как хотели. Соперник был агрессивнее, более организованным. Но во втором тайме мы правильно настроились и перевернули игру. Жаль, что второй мяч не забили, - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".

Матч завершился со счётом 1:1. После 29 туров "Ахмат" занимает девятое место в таблице чемпионата России, а махачкалинское "Динамо" располагается на 14-й позиции.

В заключительном туре сезона команда Черчесова сыграет на выезде против "Сочи".

