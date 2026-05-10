Черчесов оценил ничью "Ахмата" с махачкалинским "Динамо"

- Каждый свою работу делает, непростой матч. В первый тайм вошли не так, как хотели. Соперник был агрессивнее, более организованным. Но во втором тайме мы правильно настроились и перевернули игру. Жаль, что второй мяч не забили, - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
Матч завершился со счётом 1:1. После 29 туров "Ахмат" занимает девятое место в таблице чемпионата России, а махачкалинское "Динамо" располагается на 14-й позиции.
В заключительном туре сезона команда Черчесова сыграет на выезде против "Сочи".