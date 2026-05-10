Камоцци: "Зенит" не ошибся с Соболевым - он сильнее Гонду

По словам Камоцци, Соболев - топ-нападающий в РПЛ и сейчас близок к лучшей форме.- В своей лучшей форме Александр — топ-нападающий по меркам РПЛ. Сейчас Соболев близок к своей лучшей форме.В сезоне-2025/26 Александр Соболев провел за "Зенит" во всех турнирах 37 матчей и отметился 12 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего форварда в 6 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до конца следующего сезона.