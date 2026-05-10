Агент Макарова высказался о будущем футболиста: идет общение с другими клубами

- Идет общение с другими клубами. Время покажет, как будет развиваться карьера Макарова.
Я считаю, что игрок поступил правильно, переехав в сильный чемпионат Турции. В "Динамо" у него не было бы шансов играть, - приводит слова Бабыря "СЭ".
Денис Макаров в зимнее трансферное окно на правах свободного агента перешел из московского "Динамо" в турецкий "Кайсериспор" и заключил контракт на полгода. В составе турецкого клуба вингер провел 12 матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее стало известно, что "Кайсериспор" потерял математические шансы на сохранение прописки в турецкой Суперлиге и в следующем сезоне будет выступать во втором по силе футбольном дивизионе.