Агент Макарова высказался о будущем футболиста: идет общение с другими клубами

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы вингера "Кайсериспора" Дениса Макарова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: Global Look Press
По словам агента, на данный момент идет общение с клубами о будущем игрока.

- Идет общение с другими клубами. Время покажет, как будет развиваться карьера Макарова.

Я считаю, что игрок поступил правильно, переехав в сильный чемпионат Турции. В "Динамо" у него не было бы шансов играть, - приводит слова Бабыря "СЭ".

Денис Макаров в зимнее трансферное окно на правах свободного агента перешел из московского "Динамо" в турецкий "Кайсериспор" и заключил контракт на полгода. В составе турецкого клуба вингер провел 12 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее стало известно, что "Кайсериспор" потерял математические шансы на сохранение прописки в турецкой Суперлиге и в следующем сезоне будет выступать во втором по силе футбольном дивизионе.

