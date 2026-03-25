Вингер "Спартака" привлек внимание "Порту" и "Бенфики": его считают очень интересным игроком

Агент Барбоза сообщил об интересе к игроку "Спартака" из Португалии.
"В Португалии Дмитриева считают очень интересным игроком. "Порту" и "Бенфика"? За ним следят на уровне скаутинга, он есть в шорт-листах клубов. Сейчас рассматривают, насколько сделка будет выгодна экономически", - сказал Барбоза.

21-летний Игорь Дмитриев является воспитанникок петербургского футбола. В состав "Спартака" игрок перебрался летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение футболиста с московскимм клубом рассчитано до конца июня 2028-го.

В текущем сезоне левый крайний нападающий принял участие в 26 матчах за красно-белых в РПЛ и Кубке России, в которых забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость российского вингера в 3,5 миллиона евро.

Источник: телеграм-канал "Мяч RU"

