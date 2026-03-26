Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Турция
20:00
РумынияНе начат
Украина
22:45
ШвецияНе начат
Италия
22:45
Северная ИрландияНе начат
Дания
22:45
Северная МакедонияНе начат
Уэльс
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Словакия
22:45
КосовоНе начат
Польша
22:45
АлбанияНе начат
Чехия
22:45
ИрландияНе начат

Тошич оценил результаты ЦСКА в весенней части сезона

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал игру команды после рестарта сезона.
Фото: "Чемпионат"
"Я видел, что ЦСКА потерпел четыре поражения в шести матчах. Это нестандартно для команды, которая борется за чемпионство. Мягко говоря, не ожидал, что такое произойдет.

Остается поднять голову, работать, разбираться в ошибках и идти дальше", - сказал Тошич.

После возобновления сезона после зимней паузы московский ЦСКА потерпел в Российской Премьер-Лиге поражения от грозненского "Ахмата" (0:1), московского "Динамо" (1:4) и "Балтики" (0:1). В ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России "армейцы" были разгромлены "Краснодаром" со счетом 0:4 и по сумме двух встреч (3:5) вылетели в нижнюю сетку турнира.

Напомним, в минувшие выходные красно-синие одержали первую победу в чемпионате весной, обыграв дома махачкалинское "Динамо" (3:1).

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится