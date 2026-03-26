Тошич оценил результаты ЦСКА в весенней части сезона

"Я видел, что ЦСКА потерпел четыре поражения в шести матчах. Это нестандартно для команды, которая борется за чемпионство. Мягко говоря, не ожидал, что такое произойдет.
Остается поднять голову, работать, разбираться в ошибках и идти дальше", - сказал Тошич.
После возобновления сезона после зимней паузы московский ЦСКА потерпел в Российской Премьер-Лиге поражения от грозненского "Ахмата" (0:1), московского "Динамо" (1:4) и "Балтики" (0:1). В ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России "армейцы" были разгромлены "Краснодаром" со счетом 0:4 и по сумме двух встреч (3:5) вылетели в нижнюю сетку турнира.
Напомним, в минувшие выходные красно-синие одержали первую победу в чемпионате весной, обыграв дома махачкалинское "Динамо" (3:1).
