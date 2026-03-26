По данным источника, в "Динамо" не обсуждается кандидатура главного тренера команды на лето. Сообщается, что в клубе доверяют и поддерживают Ролана Гусева.
Подчеркивается, что ранее появившаяся в СМИ информация о возможном переходе наставника "Локомотива" Михаила Галактионова и председателя совета директоров "железнодорожников" Юрия Нагорных в "Динамо" не соответствует действительности.
Гусев был утвержден в должности главного тренера в декабре прошлого года. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до конца этого сезона. Напомним, ранее он был назначен исполняющим обязанности наставника команды после ухода Валерия Карпина.
Источник: "СЭ"
Галактионов и Нагорных не перейдут в "Динамо" - источник
Спортивный блок "Локомотива" не перейдет в стан бело-голубых.
