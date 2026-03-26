Португальский агент - об игроке "Зенита": настоящий талант, у него большое будущее

"Джон Дуран - футболист высокого уровня, он очень интересный игрок. У него большое будущее в "Зените".Дуран - настоящий талант и очень жаль, что он уехал в Саудовскую Аравию в таком возрасте", - сказал Барбоза "РБ Спорту".
Джон Дуран перешел из "Аль-Насра" в петербургский "Зенит" в начале февраля на правах аренды. В текущем сезоне за сине-бело-голубых нападающий провел 6 матчей и забил 2 гола. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 22-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.