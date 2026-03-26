Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Турция
20:00
РумынияНе начат
Украина
22:45
ШвецияНе начат
Италия
22:45
Северная ИрландияНе начат
Дания
22:45
Северная МакедонияНе начат
Уэльс
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Словакия
22:45
КосовоНе начат
Польша
22:45
АлбанияНе начат
Чехия
22:45
ИрландияНе начат

Португальский агент - об игроке "Зенита": настоящий талант, у него большое будущее

Агент Пауло Барбоза высказался о новичке "Зенита" Джоне Дуране.
Фото: ФК "Зенит"
Футбольный агент заявил, что Джон Дуран является футболистом высокого уровня.

"Джон Дуран - футболист высокого уровня, он очень интересный игрок. У него большое будущее в "Зените".
Дуран - настоящий талант и очень жаль, что он уехал в Саудовскую Аравию в таком возрасте", - сказал Барбоза "РБ Спорту".

Джон Дуран перешел из "Аль-Насра" в петербургский "Зенит" в начале февраля на правах аренды. В текущем сезоне за сине-бело-голубых нападающий провел 6 матчей и забил 2 гола. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 22-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится