Смородская: Карпина не за что упрекнуть в сборной России

"Не приходит в голову ни один тренер, который сейчас бы подошёл сборной больше, чем Карпин. Результаты?
Карпина не за что упрекнуть в сборной, а то, что было в "Динамо", - уже в прошлом и к национальной команде отношения не имеет", - сказала Смородская "Советскому спорту".
Валерий Карпин стал главным тренером сборной России в конце июля 2021 года. Всего под его руководством национальная команда провела 30 матчей, одержала 20 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
Российский специалист возглавлял московское "Динамо" с июля по ноябрь 2025 года. Под его руководством бело-голубые провели 22 матча, одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений.