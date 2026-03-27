Хомуха: Мойзес может не сыграть за ЦСКА этой весной

"Возможны разные варианты разрешения конфликта между Мойзесом и Челестини. Не стоит исключать, что Мойзес может не сыграть за ЦСКА этой весной.
Раз нет сближения сторон по этому вопросу, может быть, команда будет и дальше играть без него", - сказал Хомуха "Чемпионату".
Ранее появилась информация, что Мойзес отстранен от тренировок с основной командой из-за конфликта с главным тренером ЦСКА Фабио Челестини после матча Кубка России против "Краснодара".
Бразильский футболист выступает в составе московского клуба с начала июля 2023 года. В текущем сезоне за клуб левый защитник провел 27 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.