Хомуха: Мойзес может не сыграть за ЦСКА этой весной

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о футболисте "армейцев" Мойзесе.
Дмитрий Хомуха заявил, что футболист может больше не сыграть за московский клуб в этом сезоне.

"Возможны разные варианты разрешения конфликта между Мойзесом и Челестини. Не стоит исключать, что Мойзес может не сыграть за ЦСКА этой весной.

Раз нет сближения сторон по этому вопросу, может быть, команда будет и дальше играть без него", - сказал Хомуха "Чемпионату".

Ранее появилась информация, что Мойзес отстранен от тренировок с основной командой из-за конфликта с главным тренером ЦСКА Фабио Челестини после матча Кубка России против "Краснодара".

Бразильский футболист выступает в составе московского клуба с начала июля 2023 года. В текущем сезоне за клуб левый защитник провел 27 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

