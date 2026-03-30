Титов высказался о дебюте 16-летнего Полеха за "Спартак"

Бывший игрок "Спартака" Егор Титов высказался о дебюте Павла Полеха за клуб.
Фото: ФК "Спартак"
Егор Титов заявил, что в 16 лет практически нереально давать результат, играя за основную команду "Спартака".

"16 лет - это еще ребенок, нужно дозированно подводить игрока к основному составу, все же в "Спартаке" спрос огромный, а в таком юном возрасте практически нереально давать результат. Самое главное, что не испугался и не испортил игру", - сказал Титов "Матч Тв".

22 марта состоялся матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между "Оренбургом" и московским "Спартаком". Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали победу со счетом 2:0. 16-летний Павел Полех вышел на замену в конце второго тайма, результативными действиями не отличился.

