Матчи Скрыть

Кисляком интересуются два клуба из АПЛ и "ПСЖ" - Скира

Полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком интересуются два клуба из АПЛ и "ПСЖ".
Фото: ПФК ЦСКА
"ПСЖ" и два клуба Премьер-лиги следят за полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком (родился в 2005 году)", - написал журналист Николо Скира в социальной сети Х.


В нынешнем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 41 матч и записал на свой счет восемь забитых мячей и восемь результативных передач. Также на счету полузащитника девять матчей в составе сборной России и один забитый гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 20 миллионов евро, его контракт с красно-синими рассчитан до лета 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится