Кисляком интересуются два клуба из АПЛ и "ПСЖ" - Скира

"ПСЖ" и два клуба Премьер-лиги следят за полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком (родился в 2005 году)", - написал журналист Николо Скира в социальной сети Х.
В нынешнем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 41 матч и записал на свой счет восемь забитых мячей и восемь результативных передач. Также на счету полузащитника девять матчей в составе сборной России и один забитый гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 20 миллионов евро, его контракт с красно-синими рассчитан до лета 2029 года.