Обляков подвел итоги сезона для ЦСКА

"Неудачный сезон. За трофей не боремся, в тройку не попадем. Матч с "Локомотивом" надо завершить на хорошей ноте и готовиться к следующему сезону", - сказал Обляков "Матч ТВ".
ЦСКА проиграл "Спартаку" в финале Пути регионов Кубка России и выбыл из турнира.
После 29 туров ЦСКА с 48 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре чемпионата команда сыграет дома с "Локомотивом" (3-е место, 53 очка). Все матчи 30 тура Премьер-Лиги пройдут в воскресенье, 17 мая, и начнутся в одно время — 18:00 мск.