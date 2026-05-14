Обляков подвел итоги сезона для ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков оценил выступление команды в текущем сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА
"Неудачный сезон
. За трофей не боремся, в тройку не попадем. Матч с "Локомотивом" надо завершить на хорошей ноте и готовиться к следующему сезону", - сказал Обляков "Матч ТВ".

ЦСКА проиграл "Спартаку" в финале Пути регионов Кубка России и выбыл из турнира.

После 29 туров ЦСКА с 48 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре чемпионата команда сыграет дома с "Локомотивом" (3-е место, 53 очка). Все матчи 30 тура Премьер-Лиги пройдут в воскресенье, 17 мая, и начнутся в одно время — 18:00 мск.

