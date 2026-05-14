Канчельскис: у Сафонова в "ПСЖ" есть прогресс

"У Сафонова в "ПСЖ" есть прогресс.За это время он стал первым номером. Матвей играет, помогает команде добиваться результата. Это хорошо. Дай бог, чтобы не останавливался", - сказал Канчельскис "Чемпионату".
Вчера, 13 мая, "ПСЖ" одержал выездную победу над "Лансом" со счетом 2:0 и досрочно стал чемпионом Франции - российский голкипер Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и смог сохранить ворота в неприкосновенности. Всего в текущем сезоне россиянин провел за парижан 25 матчей, пропустил 25 мячей и сохранил ворота "сухими" в 12 встречах.
30 мая "ПСЖ" сыграет в финале Лиги чемпионов против "Арсенала".