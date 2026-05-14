Сафонов: результаты "ПСЖ" в этом сезоне — тоже плод моей работы

"Тяжелый труд и правильный ментальный подход окупились.

Я играю за "ПСЖ" уже два года, и мне кажется, что результаты команды в этом сезоне — тоже плод моей работы, меня это очень радует", - сказал Сафонов RMC Sport.Вчера, 13 мая, "ПСЖ" одержал выездную победу над "Лансом" со счетом 2:0 и досрочно стал чемпионом Франции - российский голкипер Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и смог сохранить ворота в неприкосновенности. Всего в текущем сезоне россиянин провел за парижан 25 матчей, пропустил 25 мячей и сохранил ворота "сухими" в 12 встречах.