Сафонов: результаты "ПСЖ" в этом сезоне — тоже плод моей работы

Вратарь "ПСЖ" и сборной России Матвей Сафонов поделился эмоциями после чемпионства в чемпионате Франции.
Фото: Getty Images
"Тяжелый труд и правильный ментальный подход окупились.
Я играю за "ПСЖ" уже два года, и мне кажется, что результаты команды в этом сезоне — тоже плод моей работы, меня это очень радует", - сказал Сафонов RMC Sport.

Вчера, 13 мая, "ПСЖ" одержал выездную победу над "Лансом" со счетом 2:0 и досрочно стал чемпионом Франции - российский голкипер Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и смог сохранить ворота в неприкосновенности. Всего в текущем сезоне россиянин провел за парижан 25 матчей, пропустил 25 мячей и сохранил ворота "сухими" в 12 встречах.

