Рязанцев: от Дурана в "Зените" все ждали большего

Он не помог команде.Никогда не следил за этим форвардом и вряд ли буду узнавать, где он продолжит карьеру", - сказал Рязанцев "РБ Спорт".
Джон Дуран перешел в "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно на правах аренды без права последующего выкупа. Всего форвард провел за сине-бело-голубых девять матчей и отметился двумя забитыми мячами (оба - с пенальти).
По итогам 29 сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 65 набранными очками в своем активе. В 30 туре РПЛ петербуржцы сыграют на выезде с "Ростовом".