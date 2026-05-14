Матчи Скрыть

Рязанцев: от Дурана в "Зените" все ждали большего

Экс-игрок "Рубина" Александр Рязанцев поделился мнением о нападающем "Зенита" Джоне Дуране.
Фото: ФК "Зенит"
"От Дурана в "Зените" все ждали большего.
Он не помог команде.
Никогда не следил за этим форвардом и вряд ли буду узнавать, где он продолжит карьеру", - сказал Рязанцев "РБ Спорт".

Джон Дуран перешел в "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно на правах аренды без права последующего выкупа. Всего форвард провел за сине-бело-голубых девять матчей и отметился двумя забитыми мячами (оба - с пенальти).

По итогам 29 сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 65 набранными очками в своем активе. В 30 туре РПЛ петербуржцы сыграют на выезде с "Ростовом".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится