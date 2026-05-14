Семак рассказал, как "Зенит" готовится к матчу с "Ростовом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился информацией о подготовке к матчу заключительного тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: ФК "Зенит"
"Ко всем матчам готовимся одинаково. Настроение нормальное, рабочее. Стараемся, как я уже говорил, делать своё дело.
Нам нужно выиграть и сделать всё для того, чтобы добиться нужного нам результата", - приводит слова Семака официальный сайт клуба.


После 29 сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 65 набранными очками, "Краснодар" располагается на второй строчке с 63 баллами в своем активе.

В 30 туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет на выезде с "Ростовом", а краснодарцы примут на домашнем стадионе "Оренбург". Оба матча состоятся 17 мая в 18:00 по московскому времени.

