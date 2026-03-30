Титов рассказал, на какую позицию необходимо ставить Литвинова

"Почему-то несколько лет назад Литвинова попробовали в центре обороны и решили, что он защитник. Но нет, по мне, Руслан больше пользы приносит в опорной зоне, что мы и увидели в игре с "Оренбургом".
Надеюсь, тренерский штаб тоже это заметит и оставит Литвинова и Наиля Умярова в центре поля", - сказал Титов "Матч ТВ".
22 марта состоялся матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между "Оренбургом" и московским "Спартаком". Красно-белые одержали победу со счетом 2:0. Руслан Литвинов вышел на позиции опорного полузащитника, провел на поле всю игру и отметился забитым голом.
Российский футболист выступает за "Спартак" с начала сентября 2021 года. Соглашение рассчитано до конца июня 2029 года.