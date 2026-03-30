Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
19:30
СКА-ХабаровскНе начат

Титов рассказал, на какую позицию необходимо ставить Литвинова

Бывший игрок "Спартака" Егор Титов высказался о футболисте красно-белых Руслане Литвинове.
Фото: ФК "Спартак"
Егор Титов заявил, что Руслан Литвинов приносит больше пользы на позиции опорного полузащитника.

"Почему-то несколько лет назад Литвинова попробовали в центре обороны и решили, что он защитник. Но нет, по мне, Руслан больше пользы приносит в опорной зоне, что мы и увидели в игре с "Оренбургом".

Надеюсь, тренерский штаб тоже это заметит и оставит Литвинова и Наиля Умярова в центре поля", - сказал Титов "Матч ТВ".

22 марта состоялся матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между "Оренбургом" и московским "Спартаком". Красно-белые одержали победу со счетом 2:0. Руслан Литвинов вышел на позиции опорного полузащитника, провел на поле всю игру и отметился забитым голом.

Российский футболист выступает за "Спартак" с начала сентября 2021 года. Соглашение рассчитано до конца июня 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится