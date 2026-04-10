Семак высказался об игре Дурана за "Зенит"

"Уже говорил, что подготовка у него получилась достаточно смазанной. В прошедшую паузу он тоже не смог полноценно поработать. Функциональное состояние не самое лучшее.Ему как молодому игроку хочется себя проявить, но, к сожалению, пока не получается. Опять же - надо работать, ждать своего шанса", - сказал Семак "Советскому спорту".
Джон Дуран перешел в "Зенит" из "Аль-Насра" в начале февраля 2026 года на правах аренды. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 7 матчей и забил 2 гола. Соглашение колумбийского футболиста с петербургским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 22-летнего нападающего по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.