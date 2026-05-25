Камоцци: "Спартак" проявил невероятный характер в матче с "Краснодаром"

"Спартак" проявил невероятный характер, мужество и стальные нервы в серии пенальти. Я невероятно рад за клуб, игроков и особенно за болельщиков, которые заслужили эту огромную радость", - сказал Камоцци "Матч ТВ".
Вчера, 24 мая, московский "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в Суперфинале Кубка России со счетом 1:1 (4:3 - пен.). Вингер красно-белых Пабло Солари, позируя на камеру с трофеем, поднял Кубок над головой, после чего от него отвалилась нижняя часть.
Напомним, что команда Хуана Карседо заняла четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка в 30 встречах. Столичный клуб отстал от "Локомотива", который занял третье место, на один балл.