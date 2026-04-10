Сёмин выделил фаворитов чемпионата мира

Бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Сёмин поделился ожиданиями от чемпионата мира, а также выделил команды, которые, по его мнению, будут бороться за победу на турнире.
В этом году мировое первенство пройдёт в США, Канаде и Мексике.

"Думаю, что фаворита два — Испания и Аргентина.

Аргентинцам симпатизирую, их команда мне нравится ещё и из-за Месси. В нашей лиге тоже много аргентинских игроков", — отметил Сёмин в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Чемпионат мира стартует 11 июня и продлится до 19 июля включительно. Матчем-открытием турнира станет противостояние сборных Мексики и ЮАР, которое пройдёт 11 июня на стадионе "Ацтека" в Мехико.

