Агент Батракова прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в ПСЖ

Владимир Кузьмичёв, агент полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, отреагировал на информацию об интересе к его клиенту со стороны французского клуба "Пари Сен-Жермен".
По словам Кузьмичёва, конкретного предложения по Батракову пока не поступало.

"Интерес к Алексею проявляют многие клубы, но говорить о чём-то конкретном можно будет тогда, когда у "Локомотива" будет предложение. Всё остальное — не более, чем слухи.

В контексте ПСЖ сейчас можно представить любой клуб, более или менее заслуживающий внимания. На сегодняшний день конкретики нет", — отметил Кузьмичёв в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

В текущем сезоне Алексей Батраков провёл за "Локомотив" 30 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 11 результативных передач. Контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 25 млн евро.

