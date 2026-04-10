Агент Батракова прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в ПСЖ

"Интерес к Алексею проявляют многие клубы, но говорить о чём-то конкретном можно будет тогда, когда у "Локомотива" будет предложение. Всё остальное — не более, чем слухи.
В контексте ПСЖ сейчас можно представить любой клуб, более или менее заслуживающий внимания. На сегодняшний день конкретики нет", — отметил Кузьмичёв в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
В текущем сезоне Алексей Батраков провёл за "Локомотив" 30 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 11 результативных передач. Контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 25 млн евро.