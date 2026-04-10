"Если бы не он, "Спартак" вылетел бы в Первую лигу. Глушаков - о Максименко

Экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков высказался в поддержку вратаря красно-белых Александра Максименко.
Фото: ФК "Спартак"
"Когда он отбивает мячи, никто ничего не говорит. Когда какие-то негативные моменты, то вся страна начинает говорить.

Максименко столько играет, много раз спасал, в одном из сезонов его лучшим футболистом команды признали, если бы не он, то "Спартак" вылетел бы в Первую лигу" - заявил Глушаков.

Александр Максименко является воспитанником Академии "Спартака" и выступает за основную команду с 2018 года. Действующий контракт 28-летнего голкипера с московским клубом рассчитан до лета 2027-го. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 26 матчах в чемпионате и Кубке России, в которых пропустил 36 мячей и 8 раз отыграл на ноль. Всего в его активе 224 игры в спартаковской футболке во всех турнирах.

Источник: ТАСС

