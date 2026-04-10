"Если бы не он, "Спартак" вылетел бы в Первую лигу. Глушаков - о Максименко

Максименко столько играет, много раз спасал, в одном из сезонов его лучшим футболистом команды признали, если бы не он, то "Спартак" вылетел бы в Первую лигу" - заявил Глушаков.
Александр Максименко является воспитанником Академии "Спартака" и выступает за основную команду с 2018 года. Действующий контракт 28-летнего голкипера с московским клубом рассчитан до лета 2027-го. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 26 матчах в чемпионате и Кубке России, в которых пропустил 36 мячей и 8 раз отыграл на ноль. Всего в его активе 224 игры в спартаковской футболке во всех турнирах.
Источник: ТАСС