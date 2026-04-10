Футболист "Краснодара" заявил, что Кордоба мог бы играть в любом европейском чемпионате

Джованни Гонсалес оценил уровень Джона Кордобы в "Краснодаре".
Фото: ФК "Краснодар"
Защитник отметил, что его партнёр способен играть в сильнейших чемпионатах Европы.

- Кордоба мог бы сыграть в хороших командах любой из топ-5 лиг, но сейчас он с нами. Мы из раза в раз наслаждаемся его игрой и стараемся сделать для Джона всё, что нужно, - приводит слова Гонсалеса "Советский спорт".

В этом сезоне нападающий стабильно набирает результативные баллы: футболист провёл 21 матч, в которых забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи. В Кубке России на его счету пять мячей и четыре ассиста в 10 встречах.

Следующий матч "Краснодар" проведёт на выезде против "Зенита" 12 апреля.

