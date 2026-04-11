Семшов выделил сильное качество игрока "Балтики" Бевеева

Фото: ФК "Балтика"

"При ауте, так же как при угловом, каждый футболист должен открываться в свою зону. Наличие Бевеева упрощает дело для "Балтики", потому что он бросает хорошо и сильно, то есть может бросить мяч именно туда, где открывается партнер. Если соперники балтийцев теряют позицию в такой ситуации, то это чревато голами в их ворота", - сказал Семшов в эфире "Матч ТВ"

Игорь Семшов заявил, что футболист хорошо и сильно бросает мяч из аута.Мингиян Бевеев выступает в составе калининградской "Балтики" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне правый защитник провел за клуб 26 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 30-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.