Семшов выделил сильное качество игрока "Балтики" Бевеева

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался о футболисте "Балтики" Мингияне Бивееве.
Игорь Семшов заявил, что футболист хорошо и сильно бросает мяч из аута.

"При ауте, так же как при угловом, каждый футболист должен открываться в свою зону. Наличие Бевеева упрощает дело для "Балтики", потому что он бросает хорошо и сильно, то есть может бросить мяч именно туда, где открывается партнер. Если соперники балтийцев теряют позицию в такой ситуации, то это чревато голами в их ворота", - сказал Семшов в эфире "Матч ТВ".

Мингиян Бевеев выступает в составе калининградской "Балтики" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне правый защитник провел за клуб 26 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 30-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.

Опубликовал:
