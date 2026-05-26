Спортдир "Спартака" Кахигао оценил работу Карседо: лучший вариант для клуба

- Назначение Карседо — попадание в точку? Мой ответ — да!
Хотя лучше пусть судят со стороны. Фанаты, думаю, скажут, что это так. Он наш тренер. Думаю, что это лучший вариант для клуба, - приводит слова Кахигао "СЭ".
Хуан Карседо был назначен на пост главного тренера московского "Спартака" в январе текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а до этого на протяжении более 10 лет был помощником Унаи Эмери в ряде европейских клубов.
По итогам сезона-2025/26 красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Также команда Хуана Карседо стала обладателем Кубка России, одержав победу в Суперфинале турнира над "Краснодаром".