Матчи Скрыть

Спортдир "Спартака" Кахигао оценил работу Карседо: лучший вариант для клуба

Спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао оценил работу Хуана Карседо на посту главного тренера.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Кахигао, Карседо - лучший вариант для клуба.

- Назначение Карседо — попадание в точку? Мой ответ — да!

Хотя лучше пусть судят со стороны. Фанаты, думаю, скажут, что это так. Он наш тренер. Думаю, что это лучший вариант для клуба, - приводит слова Кахигао "СЭ".

Хуан Карседо был назначен на пост главного тренера московского "Спартака" в январе текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а до этого на протяжении более 10 лет был помощником Унаи Эмери в ряде европейских клубов.

По итогам сезона-2025/26 красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Также команда Хуана Карседо стала обладателем Кубка России, одержав победу в Суперфинале турнира над "Краснодаром".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +5
  • Не нравится