Воспитанник "Зенита" - о легионере: самый переоцененный игрок, которого я видел

- Мне было интересно посмотреть на Дурана в "Зените". Помню период, когда я часто смотрел матчи "Астон Виллы", был немного в шоке от его игры.
Я до сих пор в шоке, но уже в другом (смеётся). Дуран — самый переоценённый игрок, которого я видел, - приводит слова Мещанинова "Чемпионат".
Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно на правах аренды без последующего права выкупа. Всего форвард провел за сине-бело-голубых во всех турнирах девять матчей и записал на свой счет два забитых мяча (оба - с пенальти). Перед матчем 30 тура Российской Премьер-Лиги петербургский клуб сообщил, что колумбиец покинул расположение команды по личным обстоятельствам.
В составе сине-бело-голубых Дуран стал чемпионом России.