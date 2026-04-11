Сегодня, 11 апреля, состоится матч в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими "Крыльями Советов" и грозненским "Ахматом". Встреча пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Трансляция игры будет доступна на телеканале "Матч ТВ", Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
На данный момент "Крылья Советов" занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. "Ахмат" располагается на 9-й строчке с 30 баллами в своем активе.
"Крылья Советов" - "Ахмат": где и во сколько смотреть матч 24 тура РПЛ
