Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
14:00
АхматНе начат
Рубин
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Чайка
15:00
ЕнисейНе начат
Черноморец
16:00
Спартак КостромаНе начат
Челябинск
17:00
СКА-ХабаровскНе начат

"Крылья Советов" - "Ахмат": где и во сколько смотреть матч 24 тура РПЛ

"Крылья Советов" - "Ахмат": где и когда смотреть трансляцию матча 24 тура РПЛ.
Сегодня, 11 апреля, состоится матч в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими "Крыльями Советов" и грозненским "Ахматом". Встреча пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Трансляция игры будет доступна на телеканале "Матч ТВ", Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.

На данный момент "Крылья Советов" занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. "Ахмат" располагается на 9-й строчке с 30 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится