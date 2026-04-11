Белоус сравнил Соболева и Кордобу

"Если сравнивать Соболева с Кордобой - близко не подходит. Кордоба - многофункциональный футболист, он держит игру. Соболев прибавил в последнее время, но тем не менее", - сказал Белоус "Спорт День за Днем".
Джон Кордоба выступает за "Краснодар" с июля 2021 года. В текущем сезоне на его счету 32 матча, 19 голов и 8 результативных передач за "быков".
Александр Соболев играет в составе "Зенита" с конца августа 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 31 матч, забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи.