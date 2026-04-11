Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
14:00
АхматНе начат
Рубин
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Чайка
15:00
ЕнисейНе начат
Черноморец
16:00
Спартак КостромаНе начат
Челябинск
17:00
СКА-ХабаровскНе начат

Белоус сравнил Соболева и Кордобу

Бывший вице-президент "Локомотива" Юрий Белоус высказался о нападающих РПЛ Александре Соболеве и Джоне Кордобе.
Фото: ФК "Краснодар"
Юрий Белоус заявил, что Джон Кордоба является многофункциональным футболистом.

"Если сравнивать Соболева с Кордобой - близко не подходит. Кордоба - многофункциональный футболист, он держит игру. Соболев прибавил в последнее время, но тем не менее", - сказал Белоус "Спорт День за Днем".

Джон Кордоба выступает за "Краснодар" с июля 2021 года. В текущем сезоне на его счету 32 матча, 19 голов и 8 результативных передач за "быков".

Александр Соболев играет в составе "Зенита" с конца августа 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 31 матч, забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится