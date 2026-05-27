Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Кристал Пэлас
22:00
Райо ВальеканоНе начат

Полузащитник "Краснодара": мы провели хороший сезон

Игрок "Краснодара" Дуглас Аугусто высказался об итогах этого сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
"Мы провели хороший сезон, борясь за победу сразу в двух турнирах. К сожалению, мы не смогли завоевать трофей, это грустно.

Но нужно поднять голову. Это футбол, здесь такое бывает. Команда показала характер. Благодарен каждому игроку за проделанную работу. В следующем сезоне будем бороться и завоевывать титулы", - сказал Аугусто.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги "Краснодар" финишировал на второй строчке в турнирной таблице и завоевал серебряные медали чемпионата. Черно-зеленые отстали от первого места на два очка и сняли с себя чемпионские полномочия.

В Кубке России команда Мураа Мусаева дошла до Суперфинала, где уступила в "Лужниках" московскому "Спартаку" (1:1, 3:4 по пенальти).

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится