Полузащитник "Краснодара": мы провели хороший сезон

"Мы провели хороший сезон, борясь за победу сразу в двух турнирах. К сожалению, мы не смогли завоевать трофей, это грустно.
Но нужно поднять голову. Это футбол, здесь такое бывает. Команда показала характер. Благодарен каждому игроку за проделанную работу. В следующем сезоне будем бороться и завоевывать титулы", - сказал Аугусто.
По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги "Краснодар" финишировал на второй строчке в турнирной таблице и завоевал серебряные медали чемпионата. Черно-зеленые отстали от первого места на два очка и сняли с себя чемпионские полномочия.
В Кубке России команда Мураа Мусаева дошла до Суперфинала, где уступила в "Лужниках" московскому "Спартаку" (1:1, 3:4 по пенальти).
Источник: "СЭ"