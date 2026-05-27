Канчельскис высказался о победе "Спартака" в суперфинале Кубка России

Бывший игрок "МЮ" Андрей Канчельскис прокомментировал победу "Спартака" над "Краснодаром" в Суперфинале Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартаку" повезло больше. Но хоть что-то клуб выиграл.
Для них что-то радостное будет в сезоне. Поздравляю их, хоть и болел за "Краснодар". Пожелаю им удачи в следующем сезоне", - сказал Канчельскис "Чемпионату".

В Суперфинале Кубка России московский "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в серии послематчевых пенальти со счетом 1:1 (4:3 - пен.). Авторами забитых мячей в основное время матча стали Пабло Солари и Дуглас Аугусто. Свои попытки в серии послематчевых пенальти не реализовали Хуан Боселли и Кевин Ленини, футболисты красно-белых реализовали все свои попытки.

