Экс-капитан "Краснодара" объяснил уникальность Кордобы

- Зверь (смеётся)! Он сам ищет контакт в чужой штрафной, ему это нужно. Если ты к нему прилипаешь, Джон готов двоих на себя посадить и бежать.
Я застал его в "Краснодаре". Его сразу выделяла заряженность, каждая тренировка — от ножа. Он не даёт себе поблажек. Злой спортсмен, голодный до результатов — это Джон Кордоба, - цитирует Мартыновича "Чемпионат".
Джон Кордоба выступает за "Краснодар" с лета 2021 года, всего он провел за клуб в текущем сезоне во всех турнирах 32 матча и записал на свой счет 19 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего форварда в 10 миллионов евро, контракт колумбийца с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.